Treni, lavori per il nodo di Genova: un altro weekend di modifiche e cancellazioni

Genova. Ancora lavori ferroviari per la realizzazione del nodo di Genova, ancora un weekend di modifiche ai treni e cancellazioni.

Le attività si concentrano tra Quadrivio Torbella e Genova Borzoli per la realizzazione dei due nuovi binari tra Voltri e Sampierdarena, e per consentire le attività di cantiere dalle 14 di sabato 15 alle 21 di domenica 16 marzo la circolazione sulla linea Acqui Terme – Genova Brignole sarà interrotta tra Campo Ligure e Genova, mentre i collegamenti della linea Arquata/Novi Ligure – Genova percorreranno itinerario alternativo e non fermeranno a Rivarolo e Sampierdarena. Inoltre alcuni collegamenti della relazione Milano – Genova subiranno minime rimodulazioni d’orario.

