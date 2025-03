Un sostegno al reddito da 350 euro per i lavoratori del turismo: al via i corsi di formazione di Confcommercio Savona

Savona. Sei disoccupato e alla ricerca di un’opportunità di crescita? Sono in partenza in Confcommercio Savona i corsi di formazione che, oltre ad accrescere le tue competenze, ti garantiscono un sostegno al reddito di 350 euro.

Entra nel vivo il progetto SBAM (Strumenti della Bilateralità per l’Avanzamento lavorativo e il Miglioramento personale), che vede il mondo del turismo investire sulla crescita dei propri addetti e mettere a disposizione 350 euro per tutti coloro che decideranno di frequentare un corso di formazione di 30 ore per acquisire nuove competenze da mettere in campo nella prossima stagione turistica.

