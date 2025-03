Varazze. Incendio all’interno di un appartamento nel tardo pomeriggio. Le fiamme sono divampate al primo piano di una casa in piazza IV Novembre all’Alpicella, sulle alture di Varazze.

Una persona, che al momento dell’incendio si trovava in casa, per fortuna è riuscita a fuggire e a mettersi in salvo.

» leggi tutto su www.ivg.it