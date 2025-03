Via ai lavori della casa di comunità di Aulla. Valettini: “Maxi opera che assicurerà un servizio socio-sanitario importante per tutta la Lunigiana”

Via libera alla realizzazione della nuova casa di comunità nell’area della ex stazione ferroviaria di Aulla. A riferirlo è il sindaco stesso, Roberto Valettini, in esito ad un complesso iter che ha visto l’ente comunale in prima linea dalla fase istruttoria fino al permesso a costruire rilasciato dal Suap dell’Unione dei Comuni all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest.

“Finalmente posiamo un altro tassello dell’imponente opera di ricostruzione della nostra città – dichiara il sindaco -. Si tratta di un traguardo conquistato con grande impegno da questa Amministrazione comunale e da tutto lo staff tecnico dell’ente, a partire dal Dirigente che ringrazio. La maxi opera non solo metterà a disposizione della cittadinanza un polo socio-sanitario multidisciplinare ma restituirà a questa parte dell’assetto urbano una riqualificazione e rigenerazione sostanziale”.

