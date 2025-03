“Bagliori nella notte”, due idrovore gestite dal Canale lunense si illuminano dei colori della bandiera italiana

Martedì 18 marzo, quando scenderà la notte sulla Val di Magra, le idrovore “Forlino” di Luni Mare e “La Turbina” di Marinella si illumineranno con i colori verde, bianco e rosso del tricolore italiano. I due impianti idraulici, gestiti dal Consorzio Canale Lunense, saranno infatti tra i protagonisti di “Bagliori nella notte”, evento promosso da Anbi (Associazione nazionale bonifiche irrigazioni) per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla gestione responsabile delle risorse idriche.

«L’iniziativa non è soltanto un omaggio visivo all’identità nazionale – spiega Francesca Tonelli, presidente di Anbi Liguria e del Canale Lunense – ma vuole sottolineare il ruolo fondamentale e spesso invisibile delle opere idrauliche. Le idrovore, infatti, operano quotidianamente come silenziose sentinelle per prevenire allagamenti e garantire una gestione sostenibile dell’acqua». «Oltre allo spettacolo visivo – aggiunge il direttore Corrado Cozzani – l’evento rappresenta un’occasione preziosa per riflettere su quanto sia indispensabile tutelare e valorizzare l’acqua, una risorsa vitale che richiede impegno e responsabilità da parte di tutti».

