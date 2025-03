Basco blu a quattro nuovi palombari, l’ammiraglio Credendino: “La geopolitica mondiale riconosce oggi il valore strategico del mondo subacqueo”

Hanno ricevuto il basco blu quattro nuovi palombari. Quest’oggi, nella storica fortezza del Varignano, si è tenuta la cerimonia di conferimento dei brevetti da palombaro agli allievi del corso ordinario 2024. Alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Enrico Credendino e delle autorità politiche e militari, i quattro giovani hanno raggiunto l’ambito traguardo, coinciso con la consegna del basco blu.

L’ammiraglio Credendino, rivolgendosi ai nuovi palombari, ha dichiarato: “La geopolitica mondiale sta scoprendo oggi quanto il mondo subacqueo sia essenziale in termini economici e strategici, soprattutto per un paese marittimo come l’Italia. Il mondo subacqueo è un mondo complesso con numerose infrastrutture, e sarà sempre più popolato da sensori, droni, sommergibili e navi madri utilizzati per fini sia civili che militari, ma il fattore umano ha un ruolo chiave oggi e sempre lo sarà di più in futuro. Le competenze, l’indole e la specificità dei Palombari rappresentano la base imprescindibile per essere rilevanti e per consentire al nostro Paese di gestire il controllo della dimensione subacquea nel ‘Mediterraneo allargato’ ”.

