Boissano, al nido d’infanzia un riconoscimento per “l’alta qualità dei servizi offerti”

Boissano. Il nido d’infanzia “U Tam Tam” di Boissano ha ottenuto anche per il 2025 l’accreditamento da parte della Regione Liguria per “l’elevata qualità dei servizi offerti confermando il precedente riconoscimento ottenuto nel 2022”.

La commissione regionale di valutazione ha messo in evidenza “la qualità e l’eccellenza del servizio, valutando positivamente tutte le sue peculiarità: lo spazio conviviale dedicato alle famiglie e il loro coinvolgimento nelle proposte progettuali, il rispetto dei tempi di bambini e bambine, il pensiero pedagogico, la cura, l’estetica e la creatività di allestimenti innovativi, la presenza di materiali naturali e di recupero, le progettazioni specifiche e la continuità educativa 0/6, definendo così il nido d’infanzia un valore aggiunto per il territorio e un punto di riferimento educativo per le famiglie”.

