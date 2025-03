Calcio/ Genoa, vittoria pesante con il Lecce: Miretti trascina i rossoblù con una doppietta

Una vittoria fondamentale per il Genoa, che supera il Lecce 2-1 e mette al sicuro la permanenza in Serie A. I rossoblù, nonostante le numerose assenze per infortunio, sfoderano una prestazione solida e trovano nei piedi di Miretti il protagonista della serata. Il centrocampista firma una doppietta, risultando decisivo in un match giocato sotto la pioggia davanti a oltre 30mila tifosi.

Il Lecce parte aggressivo e si rende pericoloso con Berisha, che al 3′ e al 15′ non inquadra la porta, e con Krstovic, il cui tentativo termina fuori. Il Genoa, invece, sfrutta subito la prima occasione utile: al 16′ Malinovskyi serve un pallone preciso in area e Miretti lo trasforma in oro con un tiro al volo che batte Falcone per l’1-0. Lo stesso Miretti sfiora il raddoppio al 26′, calciando di poco a lato. La reazione del Lecce arriva al 30′ con Morente, che conclude fuori. Al 38′ Helgason prova su punizione, ma il pallone colpisce Pinamonti. Prima dell’intervallo, al 47′, il Genoa trova il 2-0: ancora Malinovskyi ispira Miretti, che si libera della marcatura e batte Falcone con un preciso diagonale.

