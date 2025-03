Camogli: dom Francesco a domicilio delle persone in difficoltà, con un aiuto

A Camogli in occasione della Pasqua dom Francesco, priore del monastero di San Prospero, sede dei Benedettini Olivetani, ha dato vita ad una iniziativa a favore di famiglie bisognose, anziani, persone disagiate. Mettendosi in contatto con lui, telefonando al 334 7741678, verrà consegnato a domicilio un pacco con generi alimentari.

“Per me vivere di carità è vivere l’amore di Dio – spiega – Lo dico con tutto il cuore. Io vivo dell’amore di Dio; per viverlo e per tutte le grazie che ricevo ogni giorno sono contento, insieme a chi collabora con il monastero, di dare un aiuto”.

