Capitale della Cultura, Caprioglio: “C’era già identità forte e visione tracciata, si poteva partire da lì. Senza soldi i progetti solo parole vuote”

Savona. “Una premessa: da cittadina sono sinceramente dispiaciuta per la mancata assegnazione a Savona del titolo di Capitale della cultura 2027. Da ex sindaco, tuttavia, alcune considerazioni vorrei esprimerle, condividendo quelle già espresse dal vice sindaco della giunta Berruti Livio Di Tullio in gran forma come quando cucina cassate alla siciliana. In verità alcune perplessità le avevo già manifestate all’inizio del percorso quando avevo letto il progetto e avevo evidenziato la confusione che era stata fatta in tema di sostenibilità, relegata a quella ambientale dimenticandosi di quella sociale ed economica: credo che, successivamente, sia stato fatto un veloce ripasso sull’Agenda 2030, i suoi 17 Obiettivi e 169 Target ma, purtroppo, l’impianto è stato modificato di poco”.

“E qui mi è sorta una prima domanda: perché individuando i contenitori culturali riqualificati o in via di riqualificazione, grazie a progetti e a risorse delle precedenti amministrazioni (mi riferisco a Palazzo Della Rovere, al San Giacomo, a Villa Zanelli, all’ex piscina di piazza Eroe dei due Mondi, al Teatro Chiabrera, in parte al Priamar), si è andati in continuità amministrativa ovvero si è raccolto il lavoro seminato da precedenti amministrazioni e, invece, non si è pensato di sfruttare il posizionamento e la visibilità, insieme ai riconoscimenti che Savona aveva ottenuto a livello nazionale e internazionale (ad esempio da parte del Governo, di ANCI nazionale, dell’Europarlamento e delle Nazioni Unite) come Città che stava declinando le sue progettualità all’Agenda 2030?

Un’identità forte già c’era, una visione complessa e connessa già era stata tracciata e si poteva partire da lì per tessere l’ottima rete che ha coinvolto molti soggetti: lavoro che ho apprezzato molto”.

