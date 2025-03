Chiavari. L’assessore Nicolò ai sindaci: “Tigullio laboratorio per la sanità di prossimità”

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Ha fatto tappa a Chiavari il ciclo di conferenze dei sindaci di Asl che l’assessore alla Sanità e alle politiche sociali Massimo Nicolò ha voluto per confrontarsi con il territorio sulle principali tematiche sociosanitarie, sull’attuazione del piano sociosanitario regionale (PSSR) e del piano sociale integrato regionale (PSIR).«Il dialogo con i sindaci riuniti nella sala consiliare del Comune di Chiavari è stato molto costruttivo e per questo desidero ringraziare il coordinatore della conferenza dei sindaci di Asl 4 Federico Messuti. – ha dichiarato l’assessore Massimo Nicolò – Ancora una volta è emersa la peculiarità di un territorio che, con le sue caratteristiche, è in grado di poter essere laboratorio di ciò che poi può diventare progettualità regionale. Le risorse in arrivo dal Pnrr Missione 6 Sanità, che presto porteranno anche qui all’apertura delle case di comunità e all’inaugurazione di alcune importanti apparecchiature diagnostiche, consentono a questa area di poter proporre nuovi modelli organizzativi in termini sanitari».

» leggi tutto su www.levantenews.it