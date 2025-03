Combattere la “pareggite” esterna: lo Spezia a Cesena che cerca la vittoria in trasferta dopo un mese

Vincere fuori casa, oltre quaranta giorni dopo. È questo l’obiettivo dello Spezia di Luca D’Angelo, che dopo il grande successo contro il Pisa punta ora il sorpasso, almeno per qualche ora, sui toscani. La squadra di Inzaghi dista tre punti in classifica (uno sul campo, ndr) e giocando dopo le Aquile potrebbe avere una piccola pressione in più contro il Mantova, facendo i conti sul già noto risultato dello Spezia.

In campo alle 15 di domani, lo Spezia vuole arrivare nel migliore dei modi alla sosta e per farlo occorrerà tornare a quei tre punti lontano dal Picco che mancano da inizio febbraio. L’ultimo successo esterno delle Aquile infatti è lontano oltre un mese, datato 1 febbraio, lo 0-2 con il Cittadella. Da lì due segni X per lo Spezia, fermato sia a Modena che a Bolzano dal Sudtirol. Sono otto i pareggi esterni dello Spezia in questo campionato, il secondo dato più alto del campionato dopo quello del Catanzaro (nove pari in trasferta, ndr).