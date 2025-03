Fendenti a una natica e a una gamba: ventenne in ospedale

Un giovane di circa vent’anni è stato portato in ospedale dopo essere stato ferito a una gamba e a una natica con un’arma da taglio. È l’epilogo di quanto avvenuto questa sera, poco prima delle 19, tra Corso Cavour e Via Fiume dove un’ambulanza della Croce rossa della Spezia ha soccorso il ventenne che sarebbe stato aggredito. Sul posto sono arrivate la Polizia di Stato e la Polizia locale per rintracciare gli autori e mettere insieme gli elementi che hanno portato al ferimento dell’uomo. Il ventenne, straniero, è stato raggiunto di striscio dall’arma da taglio riportando delle ferite superficiali.

Il giovane è stato accompagnato al Sant’Andrea della Spezia e le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

