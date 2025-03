Figlia contesa tra i due campioni di scacchi: la madre indagata anche per sequestro di persona

Genova. L’ex console dell’Ecuador a Genova Martha Lorena Fierro Baquero accusata di avere lasciato, nel 2021, l’Italia portando con sé la figlia di otto anni, deve essere indagata anche per sequestro di persona. E’ quanto deciso dal giudice per le indagini preliminari Giorgio Morando che ha accolto quanto sostenuto dal padre della bambina, lo scacchista Roberto Mogranzini (assistito dagli avvocati Maurizio e Guido Mascia). Il giudice ha disposto anche l’imputazione coatta per l’accusa di sottrazione internazionale di minore.

Nel duro provvedimento, il giudice ha anche richiamato il caso di Giulio Regeni in merito alla difficoltà di notificare gli atti alla persona indagata per la mancanza di collaborazione dell’autorità straniere.

» leggi tutto su www.genova24.it