Fuga di gas in corso Europa, traffico bloccato verso il centro

Genova. A causa di una fuga di gas, la viabilità in corso Europa è bloccata poco prima del ponte di Sturla in direzione del centro di Genova. Immediati i disagi per la circolazione, con il traffico in tilt in tutta la zona. Per sicurezza è stata interdetta anche la corsia gialla dedicata ai bus in direzione di Nervi.

Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. A scatenare la fuga di gas, secondo le prime informazioni, lo scavo di un cantiere presente in loco. Operativi anche i tecnici di Ireti che stanno cercando di individuare con esattezza l’orgine della fuga per procedere con le successive riparazioni.

