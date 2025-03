Genova. Dopo la tregua del pomeriggio è ricominciato a piovere a Genova, proprio in concomitanza con l’ingresso in campo di Genoa e Lecce per il riscaldamento. Sfida che rappresenta l’anticipo della 29esima giornata. In tribuna presente anche il presidente Dan Sucu.

Formazione inedita per il Genoa che schiera dal primo minuto Malinovskyi a centrocampo insieme a Masini, Badelj in panchina. A disposizione, visto l’alto numero di infortunati, Vieira ha chiamato diversi ragazzi della Primavera.

