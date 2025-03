L’allerta cessa alle 14, riprendono le piogge

Dopo la tregua di questa mattina sulla Liguria continuano i passaggi perturbati. Le zone di Levante, finora le più colpite, restano al centro dell’attenzione per le prossime ore, soprattutto per la possibilità di piogge moderate e persistenti, in particolare tra questa sera e le prime ore di domani. Gli ultimi modelli prevedono la formazione di una possibile linea di convergenza alimentata da un rinforzo dello scirocco, la cui intensità è ancora affetta da incertezza. Sul Ponente, invece, non sono attesi fenomeni rilevanti. Da domani sera, sabato 15 marzo, con l’arrivo di aria più fredda e secca sul Nord Italia, i fenomeni tenderanno a cessare. Tuttavia, la Liguria resta ancora sotto l’influsso di un vortice depressionario in quota, che porterà a una residua variabilità per domenica.