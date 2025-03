L’assessore Piana: “Agricoltura in crisi? La nostra è di qualità, fiori e aromatiche esempi virtuosi”

Finale Ligure. “L’agricoltura ligure non è in crisi. La settimana scorsa, la nostra Regione ha ottenuto un importante riconoscimento: è risultata la più virtuosa per la riduzione dei gas serra e del CO2. E gran merito di questo risultato va proprio al settore agricolo, che ha saputo rinnovarsi. Un’agricoltura, la nostra, non certo estensiva ma di qualità, che a partire dai fiori e dalle piante aromatiche, oltre ad altri comparti specifici, contribuisce a rendere ricca quella che è la celebre Dieta Mediterranea”.

Lo ha detto oggi il vice presidente della Regione e assessore all’agricoltura Alessandro Piana, a margine dell’inaugurazione del Salone dell’Agroalimentare di Finalborgo.

