“Lottiamo per non affondare”, la protesta dei precari dell’Università di Genova

Genova. Una nave che si inabissa in mare, simbolo dell’università che rischia di affondare. È la protesta messa in scena questa mattina da un gruppo di precari dell’Università di Genova, mentre nell’aula San Salvatore di Sarzano si celebrava l’inaugurazione dell’anno accademico col rettore Federico Delfino e l’amministratore delegato di Costa Crociere Mario Zanetti a tenere la lectio magistralis.

“Siamo le lavoratrici e i lavoratori precari che portano avanti la didattica e la ricerca – hanno spiegato i giovani -. Siamo circa la metà del personale dell’Università di Genova. Il nostro lavoro è essenziale, anche se è spesso invisibile e isolato, reso flessibile, incerto e senza garanzie contrattuali, né sindacali. Siamo le dottorande e i dottorandi il cui lavoro non è riconosciuto come tale, in una condizione di ricattabilità che ci impone di svolgere gratuitamente mansioni richieste dal docente di riferimento o da aziende che ci finanziano il dottorato. Siamo collaboratrici e collaboratori all’attività di ricerca, assegniste, assegnisti, ricercatori e ricercatrici a tempo determinato, docenti a contratto che lavorano per salari insufficienti, con contratti brevi e senza tutele, senza garanzie di rinnovo, senza sapere in che città vivremo, né a quale progetto ci dedicheremo l’anno successivo”.

