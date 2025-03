Maltempo, cedimento del piano stradale: chiusa la statale del Colle di cento croci in direzione Sestri Levante

Le abbondanti piogge continuano a mettere alla prova le statali della regione Toscana, ma anche in Emilia-Romagna e Liguria, dove il maltempo sta creando criticità diffuse alla circolazione stradale. L’Anas è in prima linea lungo la rete stradale e autostradale di competenza per ridurre i disagi agli utenti.

Per quel che riguarda la viabilità interconnessa con la provincia spezzina a causa del cedimento del piano viabile, a seguito delle avverse condizioni metereologiche permane la chiusura, in direzione Sestri Levante, della strada statale 523 “Del Colle di Cento Croci’ nel tratto compreso tra il km 7,400 e il km 7,600 all’altezza di Berceto in provincia di Parma.

