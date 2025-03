Maltempo e allerta rossa, Toscana e Emilia flagellate. Bucci e Giampedrone: “Liguria vicina”

Liguria. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, a nome della giunta e di tutta la Liguria, esprime vicinanza ai presidenti Giani e De Pascale per l’intensa ondata di maltempo che in queste ore ha colpito Toscana ed Emilia Romagna, in allerta rossa.

“Stiamo seguendo con grande attenzione l’emergenza in corso nelle due regioni – affermano il presidente Bucci e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone – su richiesta del Dipartimento nazionale, con cui siamo in costante contatto, la nostra Protezione civile sta predisponendo tutto l’occorrente”. per

