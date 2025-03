Pio ad un passo dai 15 gol: sarebbe il più giovane a riuscirci in B negli ultimi 20 anni

Pio Esposito non vuole smettere di stupire e ora punta un nuovo record in una stagione già da incorniciare. Il 9 dello Spezia ha segnato attualmente 14 gol in campionato, capocannoniere della B, ad appena 19 anni, 8 mesi e 14 giorni e con un gol domani contro il Cesena diventerebbe il calciatore più giovane negli ultimi vent’anni a raggiungere quota 15 reti in campionato.

Attualmente il record appartiene a Lorenzo Insigne, che con il Pescara riuscì a raggiungere 15 gol a 20 anni, 10 mesi e 27 giorni, con un anno in più di esperienza rispetto al bomber dello Spezia. Pio peraltro sa come si segna all’Orogel Stadium, dove un anno e mezzo fa aveva trovato il suo primo gol con la maglia bianca, nel finale della partita contro la Reggiana. E dopo il gol al Pisa, in uno dei momenti più importanti della stagione, il bomber spezzino non vuole smettere di segnare e punta un nuovo record da infrangere.