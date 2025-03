Poesia, versi e suoni: Aulla si prepara a una ricca kermesse primaverile

Un gran galà di primavera: per l’occasione del 21 marzo, Aulla si appresta a coniugare due importanti kermesse, “Borgo della Poesia” e “In versi e in suoni”, organizzate dalla Pro Loco Citta di Aulla con il patrocinio del Comune di Aulla. Primo giorno di primavera e “Giornata Mondiale della Poesia” istituita dall’Unesco nella trentesima Conferenza generale di Parigi del 1999, per la data la Pro Loco allestisce ogni anno un cerimoniale itinerante che tocca uno dei suggestivi borghi della Lunigiana. “E’ il nostro benvenuto alla primavera – dichiara lo staff – nel messaggio universale della poesia”. Dopo la Fortezza della Brunella, Caprigliola, Albiano e Quercia, a celebrare l’edizione annuale del “Borgo della Poesia” quest’anno sarà Bibola dove, nei giorni scorsi, sono state effettuate le riprese che poi verranno proiettate nel corso dell’evento serale del 21 marzo, “In versi e in suoni” in Sala delle Muse.

Edere rampicanti sugli storici ruderi di uno dei più importanti castelli della Lunigiana, vista unica sull’Appennino e le Alpi Apuane, percorso della via Francigena, il borgo di Bibola fa da cornice alle riprese realizzate da Alfredo Maccani per la Pro Loco e che cristallizzano i contributi di numerosi poeti provenienti da tutta Italia. Dopo i saluti del presidente Pro Loco, Marco Profili, e della scrittrice aullese e delegata alle pari opportunità Marina Pratici, entrano in scena le poetesse massessi, Angela Maria Fruzzetti ed Egizia Malatesta, che interpreteranno i testi dei numerosi poeti partecipanti alla kermesse primaverile. Ad animare la scenografia, la performer attoriale Sara Chiara Strenta in arte Mary Anne.

