Ppi di Albenga e Cairo aperti 24/7, Patto per il Nord: “Regione onori gli impegni e riapra i pronto soccorsi dei due ospedali”

Albenga. La sezione savonese di Patto per il Nord interviene in merito all’approvazione, in consiglio regionale, dell’ordine del giorno per l’apertura 24/7 dei Ppi di Albenga e Cairo Montenotte.

“Leggiamo attoniti i commenti di giubilo dei consiglieri regionali che all’unanimità si sono votati un punto di primo intervento h24 all’ospedale di Albenga, giubilo anche del sindaco della città, nonché medico, dopo aver festeggiato poche settimane fa, sempre all’unanimità con tanto di taglio di nastro, il declassamento dello stesso in Ospedale di Comunità. Noi di Patto per il Nord Savona, purtroppo, abbiamo memoria e ci ricordiamo bene che durante i primi cinque anni del governo del centro destra in Liguria, l’allora assessore alla sanità cercò di dare i due plessi ospedalieri (Albenga e Cairo) in gestione ai privati. Ciò avrebbe comportato vantaggi non indifferenti quali la riapertura di ben due Pronto Soccorso, mantenendo la qualifica di ospedale per entrambi, il tutto senza aumenti di costi ai cittadini”.

