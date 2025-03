Protezione Civile: formazione, nuovi volontari e sistema meteo Sir a Monterosso

Una mattinata di grande importanza per la Protezione Civile e la comunità di Monterosso, con un evento che ha visto la partecipazione dell’assessore alla Protezione Civile della Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone, del sindaco Francesco Sassarini e del presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Lorenzo Viviani.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di informazione e formazione rivolta alla cittadinanza, nonché un momento di riconoscimento per i nuovi volontari.

“Quella di oggi è stata una mattinata molto bella e importante – ha dichiarato Giampedrone – un’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale e per consegnare le divise ai quattro nuovi volontari della squadra della Protezione Civile comunale guidata da Giovanna Zembo. A lei e ai suoi ragazzi va la mia gratitudine per lo straordinario lavoro svolto ogni giorno, con grande professionalità, dall’emergenza Covid in poi, senza dimenticare la terribile alluvione del 2011”.

