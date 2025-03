Recco: “Chimica & Cucina – Attenti a quei tre…”, caffè, calamari e zenzero

Dalla Proloco di Recco

La sesta serata di “Chimica e cucina” presso il ristorante “Da ö Vittorio” a Recco vedrà come protagonisti tre alimenti apparentemente lontani tra loro ma incredibilmente affini per la realizzazione di piatti molto gustosi: caffè, calamari e zenzero. I partecipanti saranno accompagnati alla scoperta dei loro aspetti organolettici, nutrizionali, storici e scientifici sotto la guida del Prof. Riccardo Carlini, chimico, divulgatore e autore di testi scientifici. La sua ultima pubblicazione è Brain della Lattes Editori, un testo di scienze per la scuola media nel quale ha riportato anche molti degli argomenti trattati durante le sue attività divulgative. Egli proporrà un’interessante conferenza, arricchita da affascinanti esperimenti progettati ad hoc per ogni serata.

L’evento si terrà giovedì 20 marzo alle ore 19 presso il ristorante “Da Ö Vittorio” a Recco.

Gli spettatori potranno approfondire molti aspetti inerenti ai tre alimenti e scoprire numerose curiosità sul caffè, sulle sue molteplici preparazioni e sulle sue proprietà.

“Questa serata mi sta particolarmente a cuore” rivela il relatore “perché potremo compiere un viaggio attraverso i differenti modi in cui il caffè viene declinato tra le popolazioni del mondo. Sarà offerta l’opportunità di conoscere alcuni metodi di preparazione di questa bevanda che potranno essere replicati a casa in autonomia.”

