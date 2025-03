Santo Stefano d’Aveto: stagione estiva, varato il programma delle manifestazioni

Dal Comune di Santo Stefano d’Aveto

L’Amministrazione Comunale di S. Stefano d’Aveto e il personale dell’Ufficio Turistico, in data 16 febbraio, hanno incontrato le associazioni del territorio, i commercianti e tutti coloro che desiderano organizzare manifestazioni all’interno del comune. L’incontro ha permesso di stilare un calendario ricco di eventi, con un’attenzione particolare alla destagionalizzazione, al fine di prolungare la stagione turistica anche nei periodi di bassa affluenza.

Il programma prevede un’ampia offerta di eventi sportivi, sia per amatori che per agonisti, con competizioni a piedi, su due o quattro ruote. Tra le principali manifestazioni sportive in calendario segnaliamo:

