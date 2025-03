Scabbia: casi nell’Asl-4 non solo in ambito scolastico; ma nessuno informa sui rischi

Il problema è stato reso pubblico questa mattina da Simone Rosellini, firma del Secolo. A Santa Margherita c’è un caso di scabbia (ma essendo dovuta a contagio i casi non sono mai isolati). L’allarme parte dai genitori. L’Asl 4 spiega che “il fenomeno sta assumendo proporzioni più ampie del passato”. A tale proposito ha pubblicato nei giorni scorsi un video sul canale Youtube dell’Asl (lo avranno visionato tuti?). Non un comunicato stampa, non una campagna informativa per mettere sull’avviso i cittadini. La scabbia equivale alla presenza di un acaro che si trasmette, ad esempio dando la mano, ed irrita la pelle causando fastidiosi pruriti. E’ favorito dalla sporcizia degli ambienti. Non provoca decessi, ma a nostro avviso l’Asl dovrebbe informare sia sulla recrudescenza di questo disturbo sia sui sistemi per prevenirlo e combatterlo.

E dovrebbe farlo anche di fronte ad altri fenomeni come i suicidi, anche se solo tentati o l’alcolismo. Per spiegare i “sintomi”, per capire come aiutare chi soffre situazioni di disagio. Accade così anche per la microcriminalità; furti, truffe, scippi, risse, droga; tanti preferiscono minimizzare o ignorare come se, in tal modo, i fenomeni non esistessero. Così avveniva durante il Ventennio. Ignorare significa non mettere sull’avviso i cittadini. E’ come se nessuno emanasse l’allerta in caso di maltempo.(m.m.)

