Stadio Bacigalupo, interpellanza di Scaramuzza: “Cosa vuole fare la giunta per evitare il degrado definitivo?”

Savona. Interpellanza del capogruppo della Lega in consiglio comunale a Savona, Maurizio Scaramuzza, sullo stadio Bacigalupo, dopo la chiusura al pubblico dell’impianto sportivo. “Rappresenta un’infrastruttura di fondamentale importanza per la città di Savona, non solo sotto il profilo sportivo, ma anche per il valore storico e affettivo che riveste per i tifosi e la comunità locale”, la premessa del consigliere. Per questo chiede alla giunta “cosa intende fare per evitare il degrado definitivo”.

“Qualche mese dopo l’insediamento dell’attuale Giunta, l’Assessore allo Sport Rossello – ricorda Scaramuzza – dichiarò pubblicamente che lo stadio sarebbe tornato ‘agli antichi fasti’ e sarebbe stato nuovamente fruibile sia per gli allenamenti che per il pubblico. A distanza di tre anni da allora, lo stato dell’impianto continua a peggiorare, senza interventi concreti di riqualificazione e con il rischio di un progressivo abbandono della struttura, rendendo ancora più dispendioso un effettivo intervento. Nel 2025 la Liguria è Regione europea dello Sport e quindi ha molta attenzione mediatica a livello internazionale”.

