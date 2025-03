Vado Ligure. Il Comune di Vado Ligure, in collaborazione con la Polizia Municipale, ha avviato un piano di riorganizzazione delle aree di sosta comunali, legato ai cantieri che in questo periodo interessano la viabilità cittadina: principalmente i lavori di Anas sul ponte della via Aurelia e gli interventi di Rfi per l’eliminazione del passaggio a livello di via Sabazia.

Due gli obiettivi del piano: migliorare la fruibilità dei parcheggi a pagamento e mitigare i disagi causati dai cantieri.

