Verso la Fiera di San Giuseppe: spesi più di 50mila euro per la sicurezza. Spuntano i cartelli dei divieti di sosta e le prime attrazioni

Uno schema ben preciso e 580 steward impiegati per monitorare la sicurezza della Fiera di San Giuseppe per una spesa complessiva, iva compresa, di 55mila euro. Questi i numeri della sicurezza “extra” per i tre giorni più attesi dell’anno alla Spezia. Il tutto è messo nero su bianco in una determina del Comune della Spezia. Archiviate le polemiche sulla durata della fiera prosegue il conto alla rovescia e scorrendo brevemente il documento si ha un’idea un po’ più chiara sia del dispiegamento di operatori che del peso dell’organizzazione per prevenire spiacevoli inconvenienti. La fiera di giorno sarà presidiata da decine di steward suddivisi in tre turni con un rafforzamento della vigilanza soprattutto il 19 marzo quando con tutta probabilità si registrerà l’affluenza record trattandosi di un festivo per buona parte del territorio comunale della Spezia. Per mercoledì saranno operativi, un totale di 260 steward. Il 17 e il 18 marzo saranno impiegate un totale di 160 persone al giorno. Questi numeri però si riferiscono esclusivamente al comparto di competenza degli addetti alla sicurezza, saranno garantiti come prevede una tre giorni di questa portata: servizi a piedi, in borghese e in divisa messi in atto dalle forze dell’ordine, controlli alimentari dalle task force e anche a livello di chiarezza dei prezzi che dovranno essere esposti. Inoltre, anche per la sicurezza dei commercianti che partecipano, è prevista anche la vigilanza notturna affidata ad una ditta esterna, spesa contenuta in una determina pubblicata in albo pretorio qualche giorno fa.

Stando a una recente stima della Prefettura per il 19 marzo ci si aspetta il maggior numero di visitatori: ne sono state stimate trentamila. La fiera di San Giuseppe è anche sinonimo di limitazioni al traffico e in Piazza Europa sono già comparsi i primi cartelli che annunciano i divieti di sosta, dalle 7 di domenica 16 marzo fino alle 10 di giovedì 20 marzo. Intanto in prossimità del monumento ai Caduti di tutte le guerre sono già in fase di allestimento alcune attrazioni. Elementi che portano i più desiderosi di farsi un giro per la fiera a sfregarsi le mani. Pezzo per pezzo prenderà forma e gli aromi di dolciumi invaderanno fino ai quartieri limitrofi e oltre.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com