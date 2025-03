Vezzano, incontro sulle antenne con focus sul regolamento: “Nasce per evitare future intrusioni”

“Le antenne sono equiparate dalla normativa a opere di urbanizzazione primaria: l’ente locale non può dire che nel suo territorio non le vuole. Può però governare il processo, può dire a una compagnia proponente che, se vuole installare un impianto, può farlo, sì, ma in quel determinato punto”. Lo ha evidenziato ieri, collegato con la sala consiliare di Vezzano, il fisico Alfio Turco, ceo di Polab, la società che ha affiancato il Comune nell’elaborazione del Regolamento del Piano delle teleradiocomunicazioni. Occasione l’incontro con la cittadinanza promosso da Palazzo civico dedicato appunto a questo tipo di impianti. “Le possibili localizzazioni frutto dell’analisi preventiva che abbiamo condotto – ha detto ancora – minimizzano le esposizioni rispetto ad altre soluzioni che non conosciamo. Gli operatori vogliono mettere un impianto in una determinata zona, in un quartiere? Possono farlo, lo dice la legge. Ma il Comune si è posto una domanda: per coprire quella zona c’è un sito che mi dà meno elemento di rischio per i cittadini? Noi allora abbiamo fatto questa analisi, comparando varie soluzioni, e quelle con minor impatto elettromagnetico le abbiamo sottoposte all’amministrazione”. Il progetto elaborato dalla quale “va, per quello che è il quadro normativo attuale, a tutelare massimamente la cittadinanza”, ha rilevato ancora Turco, affiancato nell’illustrazione da Giacomo Arzelà, sempre di Polab. “Noi non siamo la vostra controparte: siamo i consulenti del Comune per cercare di ridurre l’elemento di rischio”, ha inoltre detto rivolgendosi ai presenti, aggiungendo: “Il regolamento non è una pietra miliare, ma annualmente è sottoposto ad aggiornamenti, perché i programmi di sviluppo che gli operatori maturano hanno cadenza almeno annuale e tra poco più di un mese è atteso il prossimo aggiornamento. Di fatto quindi l’incontro odierno non è altro che propedeutico ad avviare un processo di presentazione dello strumento e di raccolta di eventuali, purché congruenti, osservazioni e proposte”.

“Un Comune ha poche difese, ma ci sono piccole cose che si possono fare, come questo regolamento elaborato con Polab, strumento – al quale vedremo ogni anno di fare le necessarie modifiche – che nasce per evitare future intrusioni come quella dell’antenna Iliad a San Siro. Polab non è la controparte del Comune, la controparte sono gli operatori, che muovono pedine più importanti degli enti comunali, perché se arrivano a modificare le leggi dello Stato… – ha detto il sindaco Massimo Bertoni -. Pensiamo al calcolo delle emissioni: in tutta Europa si fa sui 6 minuti, in Italia sulle 24 ore; ci sono momenti della giornata in cui il traffico è altissimo e la ricaduta del campo elettromagnetico molto più alta, risultato che però sparisce se consideriamo le 24 ore. Ecco queste sono le cose che forse ognuno di noi dovrebbe far capire a qualcuno più in alto di noi quando va a votare, scegliendo chi ci garantisce che su questi temi non vince chi ha denaro o è più forte, ma il buonsenso”. E se da un lato ha detto che per quanto concerne l’antenna Iliad di San Siro, i cui lavori sono partiti il mese scorso, “può darsi ci sia stata da parte nostra una sottovalutazione”, ha altresì comunicato che “in merito alla preoccupazioni giunte da altre parti del comune, ad oggi non abbiamo ancora avuto alcuna richiesta di installazione”; ma, ha aggiunto, “non è che le iniziative degli operatori si fermeranno con l’antenna Iliad: ci saranno altre situazione complicate sul territorio”. Dal sindaco inoltre, come anche da Turco, una non favorevole opinione rispetto all’intervento sul tema antenne attraverso lo strumento dell’ordinanza (“non serve a niente, come successo anche in comuni vicini”, ha detto il primo cittadino). “Abbiamo timori e dubbi anche noi, come tutti i cittadini. Chiaro che stanzieremo somme per i controlli in tutte le zone del territorio, sulla salute non si transige”, le parole del vice sindaco Simone Regoli. “Con questo regolamento l’esposizione massima possibile per impianto è tutta sotto i 6 volt/metro, in quanto le verifiche di Polab sono state effettuate tenendo con riferimento la precedente normativa, che appunto ha 6 v/m come limite, in luogo degli attuali 15 V/m”, spiega a margine dell’incontro l’assessore Sabrina Flotta, che chiarisce altresì che “l’amministrazione si prende l’impegno di fare misurazioni sulle emissioni in aggiunta a quelle di Arpal nonché quello di aggiornare il regolamento secondo le necessità”.

