Ad Albisola Superiore si insegnano le migliori tecniche di potatura dell’ulivo

Albisola Superiore. Grazie ad un progetto formulato dalla Società Agricola “La Spesa”, con sede ad Albissola Marina, ed in particolare attraverso il contributo di Liliana Vezzolla, ed il cittadino albisolese Marco Venturino, lo scorso week end si è tenuto un corso teorico pratico della durata di due giorni presso il Golf Club di Albisola Superiore che ha messo a disposizione un’area ed una parte dell’uliveto. I Comuni di Albisola Superiore ed Albissola Marina hanno concesso il patrocinio ed hanno offerto supporto agli organizzatori.

E’ cosi che 35 persone, in parte del luogo ma in misura numerosa provenienti anche dal ponente ligure e da altre regioni, hanno preso parte al corso base, teorico e pratico, di Potatura Olivo e Gestione dell’Oliveto a Vaso Policonico. Il corso è stato condotto dal maestro potatore e agronomo Antonino Lonobile, vice-Direttore della “Scuola di Potatura Olivo Giorgio Pannelli SRL – Impresa Sociale” che, fra i suoi scopi principali, ha quello di valorizzare i territori attraverso una formazione specifica in olivicoltura anche per dare l’impulso al recupero degli oliveti che versano in stato di abbandono; questo ha anche un grande valore ambientale poiché consente di prevenire il dissesto idrogeologico.

