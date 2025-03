Aprono i tesseramenti per l’associazione sardo-spezzina Grazia Deledda

Sabato 22 marzo torna la giornata del tesseramento al Circolo Grazia Deledda della Spezia. Tutti i soci sostenitori dell’associazione e gli aspiranti soci potranno incontrarsi nel salone della sede sociale presso il Parco Sabrina, via Pitelli, 37 alle ore 17 per poter rinnovare il proprio tesseramento o aderire per la prima volta all’associazione aiutandola così a realizzare, come ogni anno, le attività programmate per il 2025 ma anche per realizzare altri progetti che stanno a cuore alla comunità sardo-spezzina.

“La serata sarà l’occasione di festa – ha dichiarato Giovanni Battista Bassu, presidente del Circolo – e di condivisione per ritrovare nuove energie tese a realizzare la nostra missione di far conoscere la Sardegna e le sue eccellenze in terra spezzina. Da sempre siamo impegnati a far conoscere la cultura e i valori della nostra isola e a promuoverla sotto ogni suo profilo: ambientale, storico, culturale e di costume tenendo vivi, nel contempo, i già consolidati rapporti con la tanto amata La Spezia. La giornata del tesseramento sarà un appuntamento importante per rafforzare il legame con la comunità locale e promuovere nuovi progetti di integrazione. Per questo motivo abbiamo affidato ad un’artista spezzina il compito di accogliere e intrattenere i visitatori”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com