Il Rio Gentile a Camogli prende il nome da una famiglia che possedeva la costruzione originaria che oggi costituisce l’Hotel Cenobio dei Dogi e gran parte della collina del Castellaro. Il Gentile scorre tutto alimentato dall’acqua che incamera e custodisce il promontorio di Portofino. Nel dopoguerra è stato parzialmente coperto per realizzare uno spiazzo oggi in parte strada (Via Ferrari) ed in parte parcheggio.

