Cesena, Mignani: “Un grande punto. Per me il gol nostro era buono, il rigore per lo Spezia c’è”

“È un grande punto, per un milione di motivi. Affrontavamo una squadra forte, fisica, brava a livello tecnico-tattico, con entusiasmo e un grande allenatore. Per come sono scaturiti gli episodi potevamo sia vincere che perdere, per cui prendo il punto con grande entusiasmo”. Parla così Michele Mignani, l’allenatore del Cesena, dopo il pareggio contro lo Spezia. “Avevo l’idea che lo Spezia fosse molto aggressivo e ci pressasse molto in fase di costruzione. Avere Russo e Shpendi dall’inizio li avrebbe obbligati a giocare di spalle e avrebbero fatto più fatica rispetto a fronteggiare due giocatori tra le linee. Il primo tempo lo Spezia ci è stato un po’ addosso fisicamente, poi nel secondo tempo siamo venuti fuori quando loro hanno abbassato l’intensità. Penso che abbiamo fatto meglio, per questo ho aspettato a fare i cambi”, racconta in conferenza.

Un giudizio poi anche sui due episodi chiave del match, il gol annullato a Calò e il rigore assegnato per fallo di Pisseri su Lapadula: “Il mio punto di vista è che il gol nostro era regolare e il rigore per lo Spezia c’era. Non ho rivisto in televisione le immagini, ero in panchina e ho visto lì. Ho grande rispetto per l’arbitro e la terna, questo è il mio punto di vista ma non voglio entrare in questi discorsi”, conclude il tecnico.

