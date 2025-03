Coppa Italia, la Rari Nantes Savona accede alla finale: affronterà la Pro Recco

Napoli. Pro Recco e Rari Nantes Savona si giocheranno la trentatreesima Coppa Italia Unipol. Nelle semifinali al Centro Federale Felice Scandone di Napoli abdica l’AN Brescia, campione uscente. Come riporta Federnuoto.it, i lombardi di Bovo soccombono 10-6 contro la RN Savona, che accede alla finale. I biancorossi di Angelini, che tornano a giocarsi una finale dal 2013 con tre titoli in bacheca con l’ultimo vinto nel 1993, affronteranno la Pro Recco. Sarà il remake della finale scudetto dell’ultima stagione.

I campioni d’Italia superano di misura ed in rimonta, 5-4, la Pallanuoto Trieste, dopo essere stati in svantaggio tutto il match ed addirittura a secco per tredici minuti iniziali. La tripletta in rimonta (bis decisivo nel finale) di Cannella ribalta il match nel quarto periodo. Ora la formazione di Sukno gioca per conquistare la sua diciottessima Coppa Italia, dopo l asconfitta lo scorso anno contro Brescia.

Domenica 16 marzo le finali con il terzo posto PN Trieste-AN Brescia alle 14.30 su WP Channel e con l’epilogo in programma alle 16:30 su Raiplay e Raidue che entrerà nel corso del pomeriggio sportivo. Le partite saranno raccontate da Dario Di Gennaro per Raisport ed Ettore Miraglia per WP Channel con il commento tecnico di Francesco Postiglione.

