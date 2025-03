Crollo palma di piazza Paolo da Novi, le indagini ricostruiranno la storia della aiuola

Genova. Le immagini di una videocamera di sorveglianza che riprende il momento del crollo della palma, proprio nell’istante in cui travolge Francesca Testino, ma anche i documenti relativi alle numerose segnalazioni fatte su quell’albero – inclinato da 15 anni – e poi i dati registrati dall’inclinometro posizionato da Aster sul tronco, e infine la “storia” dell’aiuola, dagli anni Novanta ad alcune piantumazioni di fiori fatte realizzare recentemente dal municipio.

Sono tutti – e neppure tutti – gli elementi che serviranno ai carabinieri forestali e alla procura di Genova per ricostruire le cause della tragedia del 12 marzo alla Foce. Elementi che, probabilmente, avranno bisogno di essere vagliati anche da periti esterni, nominati dall’accusa, per essere interpretati con correttezza.

