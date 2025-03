Detenuto nel carcere di Pontedecimo distrugge la cella e ferisce quattro agenti

Genova. Giornata di tensione nel carcere di Genova Pontedecimo e in quello di Chiavari. Un detenuto italiano del 1968 ha dato in escandescenze distruggendo la propria cella. Ha lanciato cocci di ceramica del bidet contro gli agenti e ha sputato sangue sui poliziotti intervenuti. Quattro agenti sono rimasti feriti, riportando lesioni guaribili in due giorni. L’uomo è stato trasferito in Piemonte nella tarda serata.

Sempre ieri, a Chiavari, un detenuto romeno del 1990, condannato per furto e rapina con fine pena previsto per luglio 2026, ha approfittato del regime di semilibertà per compiere un nuovo reato. L’uomo, che lavorava per il Comune di Lavagna come addetto alla manutenzione del verde, ha rubato una borsa durante il tragitto. Identificato dalla polizia, è stato arrestato sul posto di lavoro e riportato nel carcere di Chiavari. Questa mattina sarà processato per direttissima.

» leggi tutto su www.genova24.it