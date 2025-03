Elia e Nagy tornano titolari contro il Cesena dell’ex Bastoni

L’ultimo sforzo prima della sosta. Per lo Spezia di Luca D’Angelo la partita di Cesena rappresenta uno scoglio complicato, ma che arriva in un momento di grande entusiasmo e slancio per la squadra, reduce dal grande successo della scorsa settimana contro il Pisa. Senza Salvatore Esposito, il tecnico ritrova Adam Nagy alla guida del suo centrocampo, oltre a Salvatore Elia che torna finalmente titolare dopo l’infortunio contro il Palermo di oltre un mese fa. Nessun altro cambio rispetto alla squadra anti-Pisa di domenica scorsa, in uno Spezia senza Mateju per squalifica.

Con Nagy ed Elia a centrocampo, il reparto sarà completato da Vignali e Bandinelli come interni, con Reca a sinistra. In difesa conferma per Nicolò Bertola, nel trio con Hristov e Wisniewski, di fronte ad un Chichizola sempre più titolare. Davanti, nessun dubbio: Pio Esposito e Lapadula, la coppia che sta trovando la giusta alchimia e che spera di far esultare i 515 spezzini in trasferta a Cesena.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com