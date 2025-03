Fossitermi, 500 firme per Peracchini contro il piano sosta: “Presto problemi per Chiappa e Rebocco”

Mercoledì una delegazione rappresentante le 484 persone sottoscrittrici la petizione le cui firme sono state raccolte in soli 10 giorni, indirizzata al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini per chiedere di rivedere il nuovo piano sosta a Fossitermi è stata ricevuta dall’assessore Kristopher Casati.

“E’ stato un incontro chiarificatore che, purtroppo, a detta dell’assessore Casati, sarà attuato a breve – fa sapere Alessandra Triffoni a nome del comitato -. La delusione è quindi che le nostre firme non siano state tenute assolutamente in considerazione. Eppure sono 484! Il Comune ci ha assicurato che sta adottando questa soluzione per agevolare i residenti a trovare parcheggio nel quartiere, ma il problema alla base è che i parcheggi sono insufficienti: a fronte di circa 1.250 stalli esistenti ne servirebbero circa 1.900. E questo lo si vede soprattutto alla sera quando i residenti tornano alle proprie abitazioni e sono costretti a parcheggiare spesso in soste vietate”.

