Genoa, Leali: “Abbiamo messo tanta intensità fisica e mentale, dobbiamo continuare così”

Genova. Niente clean sheet nella vittoria contro il Lecce per Nicola Leali, ma il portiere del Genoa si è fatto trovare prontissimo nel finale in una parata decisiva sul tiro di Karlsson all’81’ destinato a infilarsi radente al palo. Una testimonianza dell’ottimo stato di forma che il portiere rossoblù sta attraversando in questa stagione. Su quell’intervento commenta: “Le parate se aiutano la squadra e fanno portare a casa i risultati come quella di oggi fanno solo che piacere”.

In sala stampa Leali spiega: “Nel primo tempo ci abbiamo messo tanta intensità sia fisica sia mentale. Sapevamo che dovevamo migliorare e ci siamo riusciti e dovremo continuare così nel futuro”.

» leggi tutto su www.genova24.it