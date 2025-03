Giornalismo, l’associazione ligure MediaLab entra nel panel di NewsWise Europe

Liguria. Nuova collaborazione per l’associazione MediaLab, nata per iniziativa di un gruppo di giornalisti liguri, e che entra nel panel consultivo di NewsWise Europe, un progetto promosso da The Guardian Foundation con l’obiettivo di sviluppare strumenti e percorsi di alfabetizzazione mediatica per le scuole primarie.

The Guardian Foundation è un’organizzazione no-profit che promuove il giornalismo libero e di qualità, fondata da Scott Trust Limited, proprietaria del Guardian Media Group e quindi di The Guardian, quotidiano britannico tra più autorevoli, letti e rispettati al mondo.

