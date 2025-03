Lapadula: “Il gol è vita, mi manca. Campionato lungo, continuiamo a crederci”

Ancora non si stappa la stagione di Gianluca Lapadula, ancora alla caccia del primo gol con la maglia dello Spezia. Una striscia nera peggiorata a Cesena, dove il numero 10 dello Spezia si è guadagnato un calcio di rigore che poi ha sbagliato. “Avrei voluto concludere prima, si è avvicinato il portiere e c’è stato il contatto da rigore. Mi dispiace tantissimo, sia per il rigore che per altre occasioni che non siamo riusciti a sfruttare”, racconta l’attaccante in conferenza stampa. “Il gol è ossigeno, è vita e non posso negarlo. Abbiamo fatto benissimo oggi, è mancato il gol che avrebbe reso la giornata perfetta. Non è andata così, mi dispiace tantissimo ma l’unica cosa che posso fare è lavorare. Ho già passato altri momenti così e questa è l’unica strada che conosco”.

