Maltempo in Toscana, partita dalla Liguria colonna mobile di protezione civile

Liguria. È partita questa mattina da Santo Stefano Magra la colonna mobile di Protezione civile della Regione Liguria per raggiungere la Toscana e fornire tutto il supporto necessario alle zone di Firenze, Prato, Pisa e Livorno maggiormente colpite dall’ondata di maltempo delle ultime ore.

“Su richiesta del Dipartimento nazionale, con cui siamo in costante contatto, ci siamo immediatamente attivati per organizzare la partenza – spiega l’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone – ieri sera ci hanno dato il via libera e questa mattina è partita la nostra colonna mobile per fornire supporto ai territori colpiti”.

» leggi tutto su www.genova24.it