Maltempo in Toscana, squadre dei Vigili del fuoco spezzini in soccorso ai colleghi di Pisa e Livorno

Nella tarda mattinata di ieri il Centro operativo nazionale dei Vigili del fuoco ha richiesto al comando della Spezia l’invio di personale in supporto ai comandi di Livorno e Pisa.

La mobilitazione è stata avviata per assolvere alle numerose richieste di soccorso giunte a causa delle forti piogge che imperversano sul territorio toscano e che hanno provocato numerosi allagamenti. Dal comando spezzino sono partite 3 unità della specialità Sommozzatori per raggiungere le zone di Livorno mentre altre 9 unità in assetto di Soccorso acquatico si sono dirette nella provincia di Pisa ed attualmente stanno operando tra Pontedera e Ponsacco.

