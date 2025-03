Pallanuoto M/ Il Bogliasco si difende ma soccombe a Torino (16-14)

Dall’ufficio stampa del Bogliasco. Di Marco Tripodi

Un Bogliasco bello e sfortunato esce sconfitto dalla tana della vicecapolista. Impegnati contro il Torino, nel 15° turno di Serie A2, i ragazzi di Gimmi Guidaldi, pur privi di capitan Boero, se la giocano alla pari con i piemontesi, uscendo immeritatamente sconfitti da una sfida condizionata anche da diverse decisioni arbitrali quantomeno controverse. Aspetto quest’ultimo che non rappresenta purtroppo una novità, anche se ogni volta la rabbia che ne scaturisce è tanta. A far recriminare in questo caso è soprattutto un clamoroso rientro anticipato in vasca di un giocatore del Torino, non segnalato né dagli arbitri né dai giudici di sedia, in una fase cruciale dell’incontro. Un episodio che sommato al pugno durissimo avuto nei confronti della panchina biancazzurra, privata di tutti i suoi componenti tecnici dagli stessi fischietti, non fa che aumentare il rammarico dei bogliaschini ma anche la consapevolezza di aver tenuto testa a una delle migliori formazioni del campionato.

