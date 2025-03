Savona, tutti fenomeni (della Cultura)

Savona. Qualcosa da dire ce l’abbiamo tutti. Savona non è Capitale Italiana della Cultura 2027 e i commenti oscillano: c’è chi vede il declino definitivo della città, chi grida al complotto e chi si limita a dire “te l’avevo detto” con l’aria euforica di chi ha sempre capito tutto. Per qualcuno, si trattava di una disfatta annunciata: mezzi pubblici fatiscenti, degrado urbano, ospitalità turistica inesistente, strade inagibili e una città che galleggia in una palude di provincialismo e immobilismo.

Sono tempi fertili anche per molti vecchi saggi, all’improvviso esperti di cultura: consiglieri, “imprenditori”, ex sindaci e vicesindaci. In molti riemergono dall’ombra, dopo aver prima messo e poi tolto, in grande fretta, le bandierine dal balcone. Li accogliamo, pronti come sono a illuminare la comunità con la loro analisi: “era inevitabile che non ce la si facesse. Savona non era attrezzata per un titolo del genere”; “la candidatura è stata il tentativo di trovare una scorciatoia ai gravi problemi che pesano sulla nostra città”; “quanto è costata ai cittadini savonesi questa candidatura?” e “sarà importante capire se l’amministrazione comunale avrà il buon senso e la modestia di ragionare con obiettività sulle ragioni di una sconfitta”.

» leggi tutto su www.ivg.it