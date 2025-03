Turismo: linea ferroviaria Milano-Riviera interrotta dal 21 luglio al 31 agosto

Probabilmente dal 21 luglio al 31 agosto non vedremo più taxi all’esterno della stazioni, in attesa di possibili clienti in arrivo in treno dal milanese. In quel periodo per lavori a un ponte ferroviario sul Po tra le stazioni di Voghera e Pavia verrà completamente interrotto il traffico diretto tra Milano e la Liguria (dall’11 giugno al 20 luglio e in seguito dall’1 a fine settembre il traffico scorrerà su un unico binario con ritardi comunque importanti). Il problema è stato discusso da tempo con polemiche sui media lombardi; a Genova è stato affrontato in particolare da Assoutenti.

Nel Levante l’interruzione avrà effetti devastanti. I turisti che arrivano in treno dalla Lombardia sono tanti. O ricorreranno ai mezzi privati aggravando la viabilità, o si può supporre scelgano l’Adriatico, magari innamorandosene per prezzi e accoglienza tornandoci anche negli anni a venire. Come fronteggiare questa emergenza avrebbe dovuto essere per sindaci e assessori al turismo una priorità; riunioni sul turismo ne sono state convocate, ma per parlare di spetti secondari. E di questo nessuno si stupisce.

