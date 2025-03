Un mese fa ebbe un terribile incidente a Cairo, oggi grazie ai soccorsi è viva e sta bene

Cairo Montenotte. Era la mattina del 9 febbraio scorso quando una giovane donna, a bordo della sua auto, rimase ferita gravemente a causa dell’impatto violento contro un muro, in via Cortemilia a Cairo. Ora le sue condizioni di salute sono in netto miglioramento, e la madre vuole fare un plauso alla macchina dei soccorsi che hanno salvato la vita alla figlia.

“Prima di tutto ringrazio il Signore che ha ascoltato le nostre preghiere e quelle di tutti coloro che ci vogliono bene, poiché oggi mia figlia è viva e in via di guarigione, questo anche grazie a tutti gli operatori del primo soccorso che sono stati fondamentali nell’evolversi degli eventi, così come il personale dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in particolare gli operatori del reparto di terapia intensiva – racconta la mamma – Tuttavia, quello che voglio sottolineare è un tema diverso, che sta a cuore a me (dopo tutto quello che “mi” è successo) ma che dovrebbe interessare tutta la popolazione cairese e dei dintorni”.

